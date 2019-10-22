На региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards три события Псковской области получили призы

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-22T12:24:55+03:00

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Призовые места на региональном этапе Национального премии Russian Event Awards получили три события Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региональной администрации, на днях об этом заявила столичная конкурсная комиссия.

Члены жюри собрались на территории Общественной палаты России под флагом Первого Российского фестиваля локальных культурных брендов «Живое наследие». Наш регион презентовал мероприятия вместе с другими областями Северо-Западного федерального округа. А кроме него за премию поборолись событийные проекты Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов - всего 260 номинантов.

КОНКРЕТНО

В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население города до 100 тысяч человек)» серебро получили «Дни Пушкинской культуры и поэзии». В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население города свыше 100 тыс человек)» второе место присудили 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени. А бронза в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» досталась 24-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.

ИСТОЧНИК KP.RU