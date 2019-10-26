В Великих Луках выбрали подрядчика для строительства новой школы на 800 мест

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-26T09:16:44+03:00

Компания приступит к работе на объекте уже в этом году

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В городе Великие Луки Псковской области выбрали подрядчика для строительства новой школы на 800 мест. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, новое учебное заведение появится на улице Заслонова по итогам работ местной копании «Энергогазстроймонтаж».

В современной школе помимо учебных классов, зон отдыха и площадок для организации кружков и секций оборудуют два спортзала и столько же чаш бассейнов. Для ребят, увлеченных астрономией и художественными искусствами в школе создадут атриум. Строительные работы обойдутся почти в 540 миллионов рублей. Средства поступят в рамках национального проекта «Образование». А оснащение новой школы всем необходимым потребует ещё 115 миллионов. Их выделят из консолидированного бюджета.

Компания-подрядчик приступит к своим обязанностям уже в этом году. А завершатся работы к концу 2020 года.

КСТАТИ

Ранее в регионе появились ещё три новых школы. В их числе Инженерно-лингвистичекая гимназия в Пскове на 1,3 тысяч детей, корпус школы № 6 в Великих Луках на 800 учеников и школа в Дно на 500 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU