Губернатор Псковской области рассказал зампреду правительства о реализации нацпроектов

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-19T15:40:31+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал зампреду правительства России Ольге Голодец о реализации в регионе национальных проектов в сфере культуры, спорта и туризма. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, совещание прошло 19 ноября в формате видеоконференцсвязи.

По словам главы региона, в Псковской области по нацпроекту «Культура» ремонтируют учреждения культуры и досуга, покупают новые музыкальные инструменты, модернизируют материально-техническую базу и создают виртуальные концертные залы. Новшества касаются не только Псковского района, но и, например, Бежаницкого, Палкинского и Новоржевского районов.

Под флагом проекта «Творческие люди», отметил Михаил Ведерников, в регионе повышают квалификацию работники культуры и выделяются гранты на реализацию инициатив некоммерческих организаций.

Не отстаёт регион и с спортивной сфере. В рамках нацпроекта «Демография» и программы «Спорт — норма жизни» установят 10 спортплощадок для сдачи норм ГТО, выделят более 3 миллионов рублей на поддержку спортсменов региона.

Губернатор пообещал и дальше лично контролировать реализацию мероприятий, чтобы не допустить срыва обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU