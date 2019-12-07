2019-12-07T09:03:50+03:00
Общество

«Псковпассажиравтотранс» получит 14 новых автобусов

Транспорт поступит из Московской области
Анна БЫСТРОВА
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Автобусы поступят в регион до 1 февраля.Автобусы поступят в регион до 1 февраля.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Автобусный парк ГП ПО «Псковпассажиравтотрас» пополнится 14 новыми автобусами. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил на встрече с редакторами средств массовой информации Псковской области в рамках Медиафорума.

Автобусы в регион прибудут из Московской области. При этом автобусы Псковской области достанутся уже с пробегом, однако на безвозмездной основе. По словам Михаила Ведерникова, договорённость об этом уже достигнута с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Передать общественный транспорт региону столичные власти должны до 10 февраля.

КСТАТИ

Ранее «Псковпассажиравтотранс» заявил о увеличении интервалов движения общественного транспорта по вечерам. При этом известно, что более 40% автобусов предприятия полностью изношены и нуждаются в замене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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