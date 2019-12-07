«Псковпассажиравтотранс» получит 14 новых автобусов
Автобусный парк ГП ПО «Псковпассажиравтотрас» пополнится 14 новыми автобусами. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил на встрече с редакторами средств массовой информации Псковской области в рамках Медиафорума.
Автобусы в регион прибудут из Московской области. При этом автобусы Псковской области достанутся уже с пробегом, однако на безвозмездной основе. По словам Михаила Ведерникова, договорённость об этом уже достигнута с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Передать общественный транспорт региону столичные власти должны до 10 февраля.
КСТАТИ
Ранее «Псковпассажиравтотранс» заявил о увеличении интервалов движения общественного транспорта по вечерам. При этом известно, что более 40% автобусов предприятия полностью изношены и нуждаются в замене.
ИСТОЧНИК KP.RU