2020-01-10T09:48:53+03:00
Общество

Тело пропавшего в новогоднюю ночь великолучанина нашли в Ловати

Поиски Дмитрия Минакова прекращены
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Фото: поисковый отряд "След". Дмитрия Минакова нашли мертвым.Фото: поисковый отряд "След". Дмитрия Минакова нашли мертвым.
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Тело великолучанина, пропавшего в новогоднюю ночь, нашли в Ловати вечером 9 января. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», поиском мужчины занимались волонтеры великолукского отряда «След».

Как пишут поисковики, труп мужчины обнаружили в реке Ловать в районе деревни Малахово с противоположного берега. Сначала волонтеры установили личность великолучанина по приметам и одежде, к ночи объявили, что труп опознали.

Дмитрий Минаков вышел из дома 31 декабря в 19:20. Далее появилась информация, что Дмитрий мог уехать из деревни Малахово после полуночи на такси. Как замечает руководитель поискового отряда «След», 3 трупа за 9 дней - исключительный случай.

Фото: поисковый отряд "След". Больше недели волонтеры и МЧС искали пропавшего мужчину.

Фото: поисковый отряд "След". Больше недели волонтеры и МЧС искали пропавшего мужчину.

6 января волонтеры нашли в окрестностях деревни Малахово скелетированные останки мужчины, ушедшего из дома 1 июня 2019 года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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