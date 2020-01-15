Прощание с погибшим очевидцем страшного ДТП в Псковском районе состоится 16 января
Прощание с Владимиром Струтинским состоится в четверг, 16 января, в храме Александра Невского. Мужчина погиб, бросившись на помощь к пострадавшим в смертельном ДТП в Псковском районе у деревни Стяглы 13 января. В этот день на трассе столкнулись два автомобиля, погибли оба водителя и пассажир. К месту аварии поспешили очевидцы – водитель мимо проезжавшей машины и пешеход. На пути к столкнувшимся иномаркам очевидцев сбил внедорожник. 59-летний Владимир Струтинский умер в больнице от полученных травм.
Владимир Струтинский – директор рекламно-производственной компании «Лазер Крафт» в Пскове, специализирующейся на сувенирной продукции. Погибший – бывший десантник, майор гвардии.
КОНКРЕТНО
Проститься с Владимиром Струтинским можно будет в четверг, 16 января, в храме Александра Невского в 12:00. Похоронят его на Мироносицком кладбище.
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ИСТОЧНИК KP.RU