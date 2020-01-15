2020-01-15T11:46:08+03:00
Происшествия

Прощание с погибшим очевидцем страшного ДТП в Псковском районе состоится 16 января

В полдень 16 января в 12:00 псковичи простятся с Владимиром Струтинским
Алиса Солнцева
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Фото: ok.ru. Мужчина побежал спасать участников аварии.Фото: ok.ru. Мужчина побежал спасать участников аварии.
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Прощание с Владимиром Струтинским состоится в четверг, 16 января, в храме Александра Невского. Мужчина погиб, бросившись на помощь к пострадавшим в смертельном ДТП в Псковском районе у деревни Стяглы 13 января. В этот день на трассе столкнулись два автомобиля, погибли оба водителя и пассажир. К месту аварии поспешили очевидцы – водитель мимо проезжавшей машины и пешеход. На пути к столкнувшимся иномаркам очевидцев сбил внедорожник. 59-летний Владимир Струтинский умер в больнице от полученных травм.

Владимир Струтинский – директор рекламно-производственной компании «Лазер Крафт» в Пскове, специализирующейся на сувенирной продукции. Погибший – бывший десантник, майор гвардии.

КОНКРЕТНО

Проститься с Владимиром Струтинским можно будет в четверг, 16 января, в храме Александра Невского в 12:00. Похоронят его на Мироносицком кладбище.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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