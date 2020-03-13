Правительство Эстонии из-за коронавируса ввело чрезвычайное положение

13 Март 2020 2020-03-13T10:32:33+03:00

На пунктах пересечения российско-эстонской границы с обеих сторон ведется санитарный контроль

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В связи с пандемией коронавируса в мире в граничащей с Псковской областью Эстонии правительство ввело чрезвычайное положение, пишет RusDelfi. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.

Изменения касаются школ, культурной жизни и судоходства. Под запретом публичные мероприятия.

В частности, с понедельника 16 марта, в школах прекращаются все занятия, учащиеся переходят на удаленное и домашнее обучение. Остальные образовательные учреждения работают в определенном режиме.

В пунктах пересечения границы введут санитарный контроль, чтобы выявлять у людей симптомы вызванного коронавирусом заболевания.

Люди также должны будут на въезде в страну заполнить анкету, что позволит установить маршрут их поездки.

В аэропортах и портах введут санитарный контроль и там так же, как и в пунктах пересечения сухопутной границы будет необходимо заполнить анкету.

На морской линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн прекратят продажу круизных билетов.

КОНКРЕТНО

На 12 марта в Эстонии было подтверждено 27 случаев коронавируса.

ВАЖНО

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа.

Лучшая защита от заражения вирусом - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы ОРВИ.

8(8112)29-98-39 - Телефон горячей линии в Псковской области для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU