Трое псковичей находятся на карантине по коронавирусу в инфекционной больнице

14 Март 2020 2020-03-14T16:05:35+03:00

Если придется, псковские врачи будут лечить пациентов по протоколам, рекомендованным ВОЗ и Минздравом

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Трое псковичей ждут результатов анализов по коронавирусу в боксах инфекционной больницы, сообщает ГТРК Псков со ссылкой на заведующую первым инфекционным отделением псковской городской больницы Елену Карзанову.

- И хотя случаев коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано, в целях безопасности некоторые жители сейчас находятся на карантине. Все вернулись из-за рубежа, и у всех взяты анализы. Трое псковичей ждут результатов в боксах инфекционной больницы, остальные - на домашнем режиме. Скрининг проводят в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. На сегодняшний день проведено более ста исследований. На случай необходимости в здании детского санатория в Островском районе подготовлен обсерваторий. Туда на обследование и карантин будут помещать жителей региона, попавших в потенциальную зону риска, - рассказала врач.

Инфекционист также пояснила, что эти люди изначально получают противовирусную, антибактериальную терапию от возможных осложнений. Сразу проводится проверка на пневмонию. Палаты интенсивной терапии, которые есть в инфекционном отделении, всегда подготовлены.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук сообщил, что на 13 марта в Псковской области «Ковид 19» не выявлен.

- Тем не менее, если придётся, медики готовы встретить его во всеоружии, - сказал он и добавил, что лечение будет идти по протоколам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом, а необходимые препараты в наличии.

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ИСТОЧНИК KP.RU