10-летняя псковичка встретилась с Димой Биланом благодаря Михаилу Ведерникову

16 Март 2020 2020-03-16T15:07:42+03:00

Губернатор Псковской области исполнил мечту девочки с шарика «Елки желаний» в Кремле

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10-летняя Алена Михайлова побывала на концерте любимого исполнителя Димы Билана, а после смогла пообщаться с кумиром в гримерке. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, встречу для девочки организовал Михаил Ведерников. Глава региона узнал о мечте сироты из Пскова на благотворительной «Елке желаний» в Кремле.

Концерт Димы Билана в Пскове состоялся 15 марта. Девочка пошла туда вместе с друзьями. После выступления артист пригласил Алену в гримерную. Девочка подарила исполнителю букет роз и призналась, что «Про белые розы» - ее любимая песня.

Фото: Instagram Димы Билана. Певец отметил, что зал псковской филармонии он хорошо помнит с прошлого концерта.

Певец дал Алене автограф и поблагодарил девочку за внимание и любовь к своему творчеству. Он пожелал девочке чаще улыбаться.

- Делай это, в первую очередь, для себя, - подчеркнул он.

Фото: pskov.ru. Эту игрушку Михаил Ведерников подарил Алене вместе с билетами на концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU