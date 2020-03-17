Псковичи могут вернуть деньги за билеты в Белоруссию, Латвию и Эстонию

17 Март 2020 2020-03-17T10:50:02+03:00

В комитете по транспорту Псковской области обсудили меры профилактики коронавируса

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Псковичи могут вернуть полную стоимость билетов на отмененные рейсы в Республику Беларусь, Эстонию и Латвию. Об этом сообщает пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Напомним, 16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией, с 17 марта Эстония и Латвия ограничили въезд иностранцев (подробности).

Псковские транспортные предприятия предпринимают меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На всех видах транспорта в Псковской области введено обязательное использование водителями, кондукторами и сотрудниками авто-, ж/д- и аэровокзалов дезинфицирующих средств для обработки рук. Компании следят за здоровьем сотрудников, измеряют температуру тела.

Транспортные средства не только моют и убирают но и обрабатывают антисептиком: обеззараживают стекла, сиденья, ручки и поручни. Борис Елкин, начальник профильного комитета, попросил перевозчиков назначить сотрудников, ответственных за санитарную уборку транспорта, и ежедневно отчитываться о проведенных профилактических мероприятиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU