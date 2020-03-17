Псковичи могут вернуть деньги за билеты в Белоруссию, Латвию и Эстонию
Псковичи могут вернуть полную стоимость билетов на отмененные рейсы в Республику Беларусь, Эстонию и Латвию. Об этом сообщает пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Напомним, 16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией, с 17 марта Эстония и Латвия ограничили въезд иностранцев (подробности).
Псковские транспортные предприятия предпринимают меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
На всех видах транспорта в Псковской области введено обязательное использование водителями, кондукторами и сотрудниками авто-, ж/д- и аэровокзалов дезинфицирующих средств для обработки рук. Компании следят за здоровьем сотрудников, измеряют температуру тела.
Транспортные средства не только моют и убирают но и обрабатывают антисептиком: обеззараживают стекла, сиденья, ручки и поручни. Борис Елкин, начальник профильного комитета, попросил перевозчиков назначить сотрудников, ответственных за санитарную уборку транспорта, и ежедневно отчитываться о проведенных профилактических мероприятиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU