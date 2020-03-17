2020-03-17T10:30:32+03:00
Общество

С 17 марта въезд в Эстонию и Латвию ограничен

Россия запретит въезд иностранцев с 18 марта
Алиса Солнцева
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Государства закрывают границы, чтобы не допустить распространения коронавируса.Государства закрывают границы, чтобы не допустить распространения коронавируса.Фото: Александр ГЛУЗ
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Правительство Эстонской Республики с 17 марта временно ограничивает въезд иностранным гражданам. Передвижение через государственные границы ограничивают и в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

С сегодняшнего дня въезд в соседнюю Эстонию разрешен гражданам и жителям Эстонской Республики, у которых есть вид на жительство либо разрешение. Ограничение не распространяется на сотрудников дипломатических и консульских представительств с условием, что у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-I9, иностранным гражданам, транспортирующим товары и сырьё, оказывающим услуги по здравоохранению. В исключительных случаях может быть разрешен въезд иностранному гражданину, следующему к ближайшим родственникам. Также пересечение государственной границы разрешается иностранным гражданам с целью проезда через Эстонскую Республику в страну проживания.

На территории Латвийской Республики чрезвычайная ситуация объявлена до 14 апреля.

С 17 марта запрещается передвижение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения границ ЕС, а также через пункты пересечения внутренних границ, предназначенных для приграничного сообщения, за исключением грузовых перевозок.

Граждане Латвии и иностранцы, постоянно проживающие в стране, могут возвратиться в Латвийскую Республику, иностранцы могут покинуть Латвию. Через пункты пересечения границ разрешено въезжать и выезжать иностранным дипломатам, работающим в Латвии, а также людям, прибывающим в Латвию по гуманитарным соображениям и для защиты государственных интересов.

Отметим, что 16 марта глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о закрытии границы с Белоруссией. А с 18 марта по 1 мая Россия ограничит въезд на территорию страны иностранцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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