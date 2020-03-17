2020-03-17T13:36:23+03:00
Общество

Александр Голышев: зарплата музейных сотрудников будет выше

И.о. Псково-Изборского объединенного музея-заповедника ответил на вопросы по самым обсуждаемым околомузейным темам последних месяцев
Василиса Алексеева
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Перемены в Псково-Изборском музее-заповеднике уже идут.Перемены в Псково-Изборском музее-заповеднике уже идут.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Зарплата музейных сотрудников будет выше. Такое заявление сделал и. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев в интервью «Псковской правде».

Заработная плата повысится после того, как музей получит федеральный статус. Как рассказал Александр Голышев, штатное расписание музея также расширится.

- Буквально за последние два года мы приняли на работу полтора десятка выпускников кафедры музеологии псковского университета, которая готовит современных сотрудников музейных учреждений. Это молодые девушки и юноши, они хотят работать в музее, они преданы музею, - отметил и.о. директора объединенного музея, говоря о повышении в будущем зарплат сотрудников учреждения.

Повысить зарплаты, уверен Голышев, позволит «совсем другой уровень бюджетного финансирования».

- Посмотрите, какие сейчас идут реставрационные работы! Мы получаем пять площадок в текущем году, а к концу года обновляется весь Музейный квартал. Это объем, который очень сложно вписать в бюджет региона, - привел пример в подтверждение своих слов руководитель музея.

КОНКРЕТНО

Новое учреждение культуры: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник зарегистрировано 11 июля. В его структуру вошли Псковский музей-заповедник и Изборский музей-заповедник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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