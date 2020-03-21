В Пскове прибывших самолетом пассажиров проверяют тепловизором
В Пскове на борту самолетов, прибывших из Москвы, пассажиров проверяют сотрудники Роспотребнадзора и медики. Об этом пишет ПАИ, корреспондент которого побывал на досмотре 21 марта.
Все пассажиры относятся к проверке с пониманием, симптомов коронавируса выявлено не было.
В псковском аэропорту прибывших из Москвы пассажиров проверяют тепловизором.Видео: Псковское агентство информации.
- Рейс сегодня был осмотрен, измерили температуру всем пассажирам. Один оказался пассажир оказался транзитным, ему сделали забор анализов. У пассажира не было признаков заболевания, ему рекомендован домашний режим, самоизоляция на две недели, о чем он предупрежден, как и все пассажиры, - рассказала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.
Досмотр организован из-за усиления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в Псковской области.
Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес дополнения в прежний указ о противодействии коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU