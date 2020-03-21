2020-03-21T14:59:37+03:00
Общество

В Пскове прибывших самолетом пассажиров проверяют тепловизором

Сотрудники Роспотребнадзора и медики досматривают прибывших из Москвы [видео]
Алиса Солнцева
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В Псковской области усилили меры по борьбе с коронавирусом.В Псковской области усилили меры по борьбе с коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Пскове на борту самолетов, прибывших из Москвы, пассажиров проверяют сотрудники Роспотребнадзора и медики. Об этом пишет ПАИ, корреспондент которого побывал на досмотре 21 марта.

Все пассажиры относятся к проверке с пониманием, симптомов коронавируса выявлено не было.

В псковском аэропорту прибывших из Москвы пассажиров проверяют тепловизором.Видео: Псковское агентство информации.

- Рейс сегодня был осмотрен, измерили температуру всем пассажирам. Один оказался пассажир оказался транзитным, ему сделали забор анализов. У пассажира не было признаков заболевания, ему рекомендован домашний режим, самоизоляция на две недели, о чем он предупрежден, как и все пассажиры, - рассказала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Досмотр организован из-за усиления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в Псковской области.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес дополнения в прежний указ о противодействии коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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