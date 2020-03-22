Коронавирус выявили у вернувшегося из Доминиканы псковича

22 Март 2020 2020-03-22T09:36:01+03:00

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По последней информации на 21 марта, в Псковской области заражено коронавирусом 6 человек. Об этом пишет губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Положительный результат показали тесты 76-летней бабушки, госпитализированной накануне по постановлению суда, а также у коллеги мужчины, вернувшегося из Испании.

Кроме того, инфицированным оказался человек, вернувшийся в Псков из Доминиканской Республики.

Михаил Ведерников настаивает на том, что полученные результаты предварительные. Так, у мальчика из детского сада «Ягодка» первоначально был положительный результат, повторное исследование показало отсутствие вируса. У ребенка взяли кровь для постановки более точного диагноза. Также тесты сдали сестра и мама мальчика и группа, с которой он занимался.

- Призываю всех быть более чуткими друг к другу и, тем более, к детям. Экспресс-тесты совсем не так надёжны, и после них всегда идёт серия перепроверок, - отмечает глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU