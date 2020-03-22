2020-03-22T09:36:01+03:00
Общество

Коронавирус выявили у вернувшегося из Доминиканы псковича

В Псковской области предположительно инфицировано 6 человек
Алиса Солнцева
Поделиться:
Актуальную информацию по обстановке в Псковской области рассказал губернатор.Актуальную информацию по обстановке в Псковской области рассказал губернатор.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

По последней информации на 21 марта, в Псковской области заражено коронавирусом 6 человек. Об этом пишет губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Положительный результат показали тесты 76-летней бабушки, госпитализированной накануне по постановлению суда, а также у коллеги мужчины, вернувшегося из Испании.

Кроме того, инфицированным оказался человек, вернувшийся в Псков из Доминиканской Республики.

Михаил Ведерников настаивает на том, что полученные результаты предварительные. Так, у мальчика из детского сада «Ягодка» первоначально был положительный результат, повторное исследование показало отсутствие вируса. У ребенка взяли кровь для постановки более точного диагноза. Также тесты сдали сестра и мама мальчика и группа, с которой он занимался.

- Призываю всех быть более чуткими друг к другу и, тем более, к детям. Экспресс-тесты совсем не так надёжны, и после них всегда идёт серия перепроверок, - отмечает глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое псковичей вернулись из Испании с коронавирусом

У троих членов семьи из четырех подтвердилась коронавирусная инфекция (подробности).

Где искать официальную информацию про коронавирус в Псковской области

В регионе работает круглосуточный информационный центр, страница «ВКонтакте» и Telegram-канал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове продолжается розыск 46-летнего Романа Иванова
Ремонт автобусной станции в Опочке планируют закончить раньше срока
Начинается проектирование исторического парка «Россия – моя история» в Пскове
Коронавирус выявили у вернувшегося из Доминиканы псковича
В Пскове прибывших самолетом пассажиров проверяют тепловизором
Сотрудница псковского СИЗО завоевала «серебро» на чемпионате России по джиу-джитсу
В Пскове сбившего 13-летнюю девочку водителя избили
Медицинские маски в Пскове и Великих Луках будут раздавать бесплатно
У китайца, находящегося на карантине в Псковской области, коронавирус не выявлен
Где искать официальную информацию про коронавирус в Псковской области
Качество уборки в псковских автобусах проверила комиссия
Четыре пала травы зафиксировано в Псковской области в этом году
Олег Мыслевич: Это закон даже не для нас, по нему будут жить дети и внуки
В Псковской области объявлен пожароопасный период
Псковский проект «Живые уроки» получил высокую оценку экспертного совета Госдумы
В сельских школах Псковской области в 2020 году отремонтируют 19 спортзалов
Александр Седунов: Вопрос об отмене летних каникул не ставится
В 2020 году в Агротехническом колледже появится профессиональная мастерская
Заседание по нацпроекту «Образование» с директорами школ Псковской области прошло дистанционно
76-летнюю бабушку заболевших коронавирусом псковичей госпитализировали по решению суда
Историк Елена Александрова: Мы должны защищать национальные интересы
Губернатор Псковской области внес новые пункты в указ по коронавирусу
Петровский парк в Великих Луках преобразится до конца года
В Псковском районе машина сбила беременную лосиху
Великолукский театр покажет «Записки сумасшедшего» онлайн
Тело рыбака нашли в Псковском районе
У троих псковичей обнаружили коронавирус
Псковичи, живущие в сельской местности, могут взять льготную ипотеку