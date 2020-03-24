На вопросы жителей Псковской области о коронавирусе ответит Марина Гаращенко

24 Март 2020 2020-03-24T11:06:49+03:00

Информацию о коронавирусе в Псковской области озвучит председатель профильного комитета. Фото: Дарья ХВАТКОВА

24 марта в 12:00 гостем ПАИ-Live станет председатель комитета по здравоохранению

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На вопросы жителей, поступающие на горячую линию круглосуточного информационного центра, ответит Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области в эфире ПАИ-live. Трансляция начнется в 12:00 24 марта.

Руководитель профильного комитета расскажет о сложившейся ситуации с коронавирусом в Псковской области, о профилактике новой инфекции в регионе и о достигнутых результатах. Марина Гаращенко сообщит, сколько человек находится под наблюдением врачей, у скольких подтвердился коронавирус.

Также спикер затронет тему поставок медикаментов в аптеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU