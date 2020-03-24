На вопросы жителей Псковской области о коронавирусе ответит Марина Гаращенко
На вопросы жителей, поступающие на горячую линию круглосуточного информационного центра, ответит Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области в эфире ПАИ-live. Трансляция начнется в 12:00 24 марта.
Руководитель профильного комитета расскажет о сложившейся ситуации с коронавирусом в Псковской области, о профилактике новой инфекции в регионе и о достигнутых результатах. Марина Гаращенко сообщит, сколько человек находится под наблюдением врачей, у скольких подтвердился коронавирус.
Также спикер затронет тему поставок медикаментов в аптеки.
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ИСТОЧНИК KP.RU