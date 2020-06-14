Жители деревни Фишнёво рассказывают о восстановлении после урагана
Жители Фишнёво в социальных сетях рассказывают о восстановлении деревни после урагана, прошедшего над Бежаницким районом в ночь на 11 июня.
«Деревня потихоньку приходит в своё привычное состояние! Во всех домах и на всех улицах ведутся строительные работы, строятся новые парники, покрывают крыши, рубят деревья и яблони, вывозят ветки на тракторах с телегами», - пишут местные жители в группе «Фишнёво Рулит».
Фото: газета «Сельская Новь»
Жизнь в деревне начинает налаживаться, во всю идут ремонтные работы.
На данный момент администрацией Псковской области на оказание материальной помощи региону направлено 3,1 миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU