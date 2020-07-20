Из Пскова в Симферополь полетят первые самолеты в следующем месяце
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Псковичи смогут полететь прямым рейсом в Крым в августе 2020 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области в еженедельном видеообращении.
Из Пскова в Симферополь смогут полететь уже 1 августа. «Мы ведём переговоры и уже подготовили соответствующие документы для запуска прямого авиасообщения с Симферополем» - заявил глава региона.
А в Евпаторию жители смогут отправиться с помощью прямого железнодорожного сообщения.
Вернувшиеся же из-за границы псковичи обязаны заполнить анкету на госуслугах в течении трех дней.
ИСТОЧНИК KP.RU