Проститься с поэтом Игорем Исаевым можно будет 23 сентября

Фото с личной страницы Игоря Исаева

Попрощаться с поэтом Игорем Исаевым можно будет в среду, 23 сентября, сообщили "Комсомольской правде в Пскове" в псковском региональном отделении Союза писателей России.

Отпевание состоится 23 сентября в 11:00 в церкви Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, на улице Леона Поземского, 7). Похоронен поэт будет на Мироносицком кладбище в городе Пскове.

Поэт Игорь Исаев скоропостижно скончался 20 сентября в больнице. Последние дни жизни поэт провел в коме. Союз писателей выразил соболезнования по поводу его смерти.