Еще одно захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружено под Псковом

Фото со страницы Юрия Алексеева в Facebook

Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей найдено в полутора километрах от деревни Глоты Псковского района. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказал директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

Как сообщил Алексеев, массовое захоронение долго не удавалось обнаружить поисковикам. Однако на днях вместе с историком на место предполагаемого расстрела мирных жителей Псковщины во время Великой отечественной войны отправились поисковики 90-го отдельного специального поискового батальона:

«Мы долго ходили в том месте и тут, буквально на моих глазах, рядовой Степанов наткнулся щупом на останки. И мы решили копать» - рассказал Юрий Алексеев.

По последним данным, поисковикам-эксгуматорам удалось идентифицировать останки 8 человек, но раскопки продолжаются: «Яма разработана уже довольно большая, порядка 5 метров в длину и 2 – в ширину. Найдено много настрела к облегченному вальтеру ПП, калибра 6,3 на 15 мм, несколько гильз МП-40 и пара от винтовки».

Как сообщил Юрий Алексеев, по размерам данной ямы с останками можно предположить, что в ней могут быть порядка 20-25 человек. Однако, точное количество останов будет установлено позже.

Кроме того, историк рассказал, что такой редкий настрел может свидетельствовать о том, кто мог стрелять из оружия: «Таким оружием тогда владел высший командирский состав СС. Возможно, там действовал начальник и сам расстреливал мирное население».

Время расстрела мирных жителей совпадает с тем, которое было в Моглино. Во время летних поисковых работ в той деревне были обнаружены останки 29-ти мирных жителей Псковщины. История Моглино и погибших в ней людей нашла свое продолжение в 2020 году. Кроме того, имя одного из найденных было установлено поисковиками в том же месяце.