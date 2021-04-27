В «Губернаторском дневнике» можно участвовать не только отличникам

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Нам часто звонят и спрашивают, можно ли участвовать в акции «Губернаторский дневник», если не являешься круглым отличником. Отвечаем – конечно можно! Попытать свои силы может любой школьник Псковской области со 2-го по 11-й класс.

Борьба за место на чаепитии с губернатором ежегодно объединяет целеустремленных, спортивных и умных ребят из разных уголков Псковской области. Но в одной возрастной категории и даже среди учащихся одного класса псковской школы могут участвовать ребята с совершенно разными успехами в учебной деятельности.

В 2021 году не нужно отдельно заполнять бланки по результатам каждого триместра. Отличные оценки заносятся в единый бланк. Но это не отменяет того, что победители будут определяться в каждом из сезонов отдельно: за осень, зиму и весну.

По итогам учебного года будут выбрано по четыре победителя в каждой возрастной категории: 2-4, 5-8, 9-11 классы. Отдельно победители будут выбраны даже из тех, кто уже становился победителем прошлых лет. Именно эти счастливчики смогут отправиться на чаепитие к главе региона и дать ему на подпись свой победный дневник.

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