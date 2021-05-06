От мала до велика: какие классы могут принять участие в «Губернаторском дневнике»

Губернаторский дневник 2018/19 Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Уже вовсю идёт приём бланков участников акции «Губернаторский дневник», и редакция «Комсомольской правды» продолжает отвечать на вопросы читателей. Любой ли класс может поучаствовать в акции?

Почти. У первоклассников такой возможности нет, поскольку ребята в это время только вливаются в школьную жизнь и осваивают роль ученика. В акции могут участвовать учащиеся со 2 по 11 класс. Еще не поздно подсчитать свои «пятёрки» и попытать участие в борьбе за чаепитие с губернатором!

Подробнее с условиями акции «Губернаторский дневник» можно прочитать в положении

Напоминаем, что прием бланков с оценками в этом году проходит с 1 по 15 мая.

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