На 58% выполнен план вакцинации от коронавируса в Псковской области

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План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнен на 58%, сообщила 8 октября заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в ходе заседания операштаба по борьбе с COVID-19.

С начала осени в Псковской области 1 246 человек оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений, за сентябрь в регионе было зафиксировано 944 человека, нарушивших режим. По этому показателю регион уступает только Санкт-Петербургу.

Кроме того, в Псковской области внедрят систему QR-кодов. Школы Псковской области с 11 октября прекращают дистанционное обучение.