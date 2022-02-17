В Псковском драмтеатре артисты устроили фотосессию с 11 собаками из приюта

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Актёры Псковского драмтеатра готовят проект с участием 11 собак из псковского зооприюта. В рамках проекта сегодня, 17 февраля, состоялась фотосессия артистов с животными. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в пресс-службе театра.

«Готовим один добрый проект. Совсем скоро раскроем секреты!», – рассказали в театре.

В бэкстейдже со съёмок видно, что для фотосессии каждому артисту собак подбирали индивидуально. Примечательно, что если присмотреться, нельзя не разглядеть некоторые сходства у подобранных пар.

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Отметим, худрук театра Дмитрий Месхиев всегда был неравнодушен к собакам, а в декабре 2019 года членом его семьи стала собака Фрося, бывшая подопечная зооприюта.

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Любовь к животным Месхиев старается прививать и другим. К примеру, в фойе театра установлен ящик для сбора средств бездомным животным, пожертвования в который могут оставить все желающие.

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