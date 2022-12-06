Снеговик с карамелькой сменил залезающего в окно Деда Мороза в центре Пскова

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Псковичи установили уже традиционную инсталляцию на балкончике своей квартиры на Октябрьской площади. Несколько лет семья из Пскова украшает свое окно героями новогодних сказок. О том, куда делся полюбившийся псковичам Дед Мороз и не растает ли новый персонаж Снеговик, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала его хозяйка Екатерина Ли.

«В этом году решили что всё-таки Дед Мороз должен уже наконец-то попасть к нам домой, поэтому он изображён у нас на стекле и передаёт Всем привет, – рассказывает псковичка. Делали всей семьёй, как обычно, все погодные условия должен выдержать, но все равно мы периодически с украшений убираем снег и чистим. Снеговик с карамелькой желает всем сладкого и счастливого Нового года».

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Кто в этом году будет украшать балкончик, выбирала маленькая дочка Екатерины. Псковичка вспоминает, что свой выбор малышка остановила на снеговике, потому что это «самый зимний, сказочный» персонаж.

Напомним, об семье Екатерины и их новогодних задумках псковичи узнали в 2021 году, когда они разместили Деда Мороза, позже к нему присоединилась Снегурочка. А в 2022 году в окно Екатерины уже карабкался Дед Мороз-форточник, очень напоминающий живого человека. За создание новогодней атмосферы в Пскове хозяйка Деда Мороза была номинирована на премию «Народное признание».