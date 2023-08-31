Авиа- и железнодорожные рейсы из Москвы в Псков оказались задержаны 31 августа

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Прибытие поезда по маршруту Москва – Псков утром, 31 августа, задержалось, а вылет самолёта был перенесен. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правде в Пскове».

Поезд, прибывающий из Москвы в Псков, задержался на 35 минут. По расписанию рейсов, состав должен был прибыть на станцию «Псков-Пассажирский» в 8:05, однако прибыл с задержкой в 8:40.

Пассажиры, прибывающие из Москвы в Псков на самолёте, сегодня также вынуждены ожидать. Согласно расписанию, борт должен был вылететь с аэропорта Внуково в 8:00, однако вылет перенесли на 9:30, а после еще раз – на 11:00.

Напомним, 31 августа аэропорт в Пскове возобновил работу после ночной атаки беспилотников. Все ограничения сняты, рейсы выполняются в штатном режиме. На время закрытия аэропорта были запущены дополнительные железнодорожные рейсы.