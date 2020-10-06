Губернатор заявил, что потерявшие сознание на линейке в Великих Луках школьники не принимали наркотики

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию, где во время торжественной линейки 13 детей почувствовали серьёзное недомогание. Он отметил, что согласно результатам полученных анализов, версия с возможным наркотическим воздействием исключена.

По его словам, на данный момент двое ребят находятся в среднетяжелом состоянии. Остальные дети чувствуют себя удовлетворительно. У всех взяты анализы для установления причины произошедшего. На данный момент имеется несколько версий произошедшего, все детально отрабатываются специалистами.

Кроме того губернатор отметил, что около восьми часов вечера в районную больницу поступил ещё один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.

Что стало причиной массовой госпитализации школьников сейчас выясняется. По данным, озвученным губернатором, в скором времени будут готовы первые результаты других анализов. Сейчас над расследованием ситуации работает специально созданная комиссия с участием контрольных органов.

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