«Не приезжали, не связывались»: Елена Перчикова, чья дочь написала президенту о мотоблоке, опровергла заявление следователей
- Не хочу с кем-либо из журналистов разговаривать, - заявила в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Псков» Елена Перчикова, чья дочь написала президенту и попросила мотоблок для мамы. – Вы дали информацию о том, что следователи назвали все новости об угрозах фейками. Так вот следователи не приезжали, не связывались.
Ранее представители Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области сообщили, что 17 и 18 марта общались с женщиной, шла проверка заявлений об угрозах в ее адрес или в адрес ребенка.
- Ни один из указанных в СМИ фактов не подтвердился, - заявили в ведомстве.
Елена Перчикова с этим не согласна.
- Они отчитались под козырек. Меня вчера не было, я в Опочке встречалась со знакомой, - добавила она в телефонной беседе.
Рассказала Елена и о визите членов комиссии, которая была накануне создана по поручению псковского губернатора.
- Комиссия ничего толком не пообещала. Все, что было, только на словах. Говорили о содействии. А это слово ни к чему не обязывает, - резюмировала женщина.
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«Нас теперь называют фашистами…»
Жительница деревни Томсино, одна из соседок Перчиковой, рассказала о жизни после публикаций в СМИ. Пользователи социальных сетей пишут гадкие сообщения, оскорбляют и даже угрожают односельчанам (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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