2019-03-18T22:19:41+03:00
Общество

«Не приезжали, не связывались»: Елена Перчикова, чья дочь написала президенту о мотоблоке, опровергла заявление следователей

Специальная комиссия, побывавшая в Томсино, планирует дополнительную серию проверок
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Елена Перчикова опровергает информацию об общении с представителями СУ СК России по Псковской области. Фото: стоп-кадр из видеосюжета ГТРК "Псков".Елена Перчикова опровергает информацию об общении с представителями СУ СК России по Псковской области. Фото: стоп-кадр из видеосюжета ГТРК "Псков".
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- Не хочу с кем-либо из журналистов разговаривать, - заявила в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Псков» Елена Перчикова, чья дочь написала президенту и попросила мотоблок для мамы. – Вы дали информацию о том, что следователи назвали все новости об угрозах фейками. Так вот следователи не приезжали, не связывались.

Ранее представители Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области сообщили, что 17 и 18 марта общались с женщиной, шла проверка заявлений об угрозах в ее адрес или в адрес ребенка.

- Ни один из указанных в СМИ фактов не подтвердился, - заявили в ведомстве.

Елена Перчикова с этим не согласна.

- Они отчитались под козырек. Меня вчера не было, я в Опочке встречалась со знакомой, - добавила она в телефонной беседе.

Рассказала Елена и о визите членов комиссии, которая была накануне создана по поручению псковского губернатора.

- Комиссия ничего толком не пообещала. Все, что было, только на словах. Говорили о содействии. А это слово ни к чему не обязывает, - резюмировала женщина.

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Елена Перчикова приехала с дочерью в Псковскую область в 2018 году. Двенадцатилетняя девочка написала президенту и попросила мотоблок. А далее последовала серия публикаций в СМИ. Якобы на женщину и ее ребенка посыпались угрозы от местного населения (подробности).

«Нас теперь называют фашистами…»

Жительница деревни Томсино, одна из соседок Перчиковой, рассказала о жизни после публикаций в СМИ. Пользователи социальных сетей пишут гадкие сообщения, оскорбляют и даже угрожают односельчанам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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