2019-03-18T22:17:44+03:00
Общество

Власти Псковской области помогут с трудоустройством Елене Перчиковой, дочь которой написала Путину

18 марта специальная комиссия побывала в доме семьи в деревне Томсино
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Администрация Псковской области готова оказать всяческую поддержку семье Перчиковых из Томсино.Администрация Псковской области готова оказать всяческую поддержку семье Перчиковых из Томсино.Фото: Владимир Кольцов
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Елене Перчиковой и ее дочери окажут всяческую поддержку власти Псковской области, куда те переехали летом 2018 года. Об этом заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, 18 марта она побывала в деревне Томсино, лично встретилась с Еленой и ее дочерью.

- С мамой мы сегодня проговорили ряд мероприятий, которые связаны с ее трудоустройством в сфере здравоохранения, с возможностью повышения ее уровня квалификации и продолжения обучения дочери. Они в наших силах, и мы готовы оказать эту помощь в самое ближайшее время. Если вдруг семья примет решение о переезде, мы будем и этому содействовать. Семья нуждается в сопровождении - это очевидно, - сказала «Комсомольской правде – Псков» по итогам встречи Вера Емельянова.

Елена Перчикова сейчас прописана в Ленинградской области. Там же прописаны и две ее дочери, с матерью проживает лишь младшая. 14 марта Елена написала заявление об увольнении по собственному желанию из больницы, где она работала санитаркой. Семья держит большое хозяйство: коз, коров. Женщина размещает в социальных сетях пост с призывом помочь материально, публикует номера банковских счетов.

- Очевидно, что семья находится сегодня в сложной жизненной ситуации, этому способствует целый ряд обстоятельств, которые нам также придется еще выяснить, и до конца проверить все, что связано с выплатой дополнительных социальных пособий, возможностью трудоустройства и дальнейшей жизнедеятельности. А факты, касающиеся претензий в адрес мамы, дочери со стороны односельчан должны быть проверены правоохранительными органами и я надеюсь, что в самое ближайшее время они дадут на них четкие ответы, - добавила вице-губернатор.

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Девочка из Томсино написала Владимир Путину с просьбой подарить ее маме мотоблок. Мол, маме тяжело копать лопатой грядки, с трактором было бы проще. Об этом письме рассказали журналисты и вскоре сотни жителей страны стали присылать семье деньги и вещи (подробности)

Кто угрожает семье

Елена Перчикова заявила, что жители деревни угрожают ей и ее дочери. Причиной стала зависть. СУ СК России по Псковской области провел проверку перечисленным в СМИ фактов угроз (подробности).

«Никто не приезжал…»

Женщина настаивает: никакой проверки СУ СК по региону не было, а ее весь день не было дома (подробности).

«Нас теперь называют фашистами…»

На жителей Томсино ополчились пользователи социальных сетей. Им пишут гадости в личных сообщениях и даже угрожают. И все из-за истории с Перчиковыми (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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