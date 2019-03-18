Губернатор Псковской области рассказал о разбирательстве в конфликте с семьей девочки, написавшей Путину

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал оценку громкому скандалу, связанному с семьей Перчиковых. Двенадцатилетняя Тася Перчикова написала президенту и рассказала о своей жизни в деревне, о маме, работающей в больнице. А еще она попросила мотоблок. Информация об этом попала в СМИ. А вскоре мама девочки стала обвинять односельчан в зависти и даже в угрозах.

-Разбираемся с ситуацией, сложившейся вокруг семьи Перчиковых. Работа еще идет, но история беспокоит всю страну. Поэтому поделюсь первыми результатами. Прежде всего, хочу сказать несколько слов в защиту жителей Томсино из Себежского района. Ситуация дошла до такой точки кипения, что некоторые одиозные личности готовы их чуть ли не демонизировать. Есть факт: первым на помощь семье, которая сообщила о своих трудностях, пришли именно они!!! Как в самом начале Перчиковым помогали поднимать хозяйство, так и впоследствии многие переводили средства по опубликованным в сети реквизитам. И игнорировать это несправедливо,- написал он на своей страничке в Инстаграме.

Глава региона отметил, что семья находится в непростой жизненной ситуации.

- К напряженным отношениям с соседями прибавились трудности по работе, и без нашего вмешательства им справиться будет сложно. Мы приложим все усилия, чтобы семья смогла переехать, а Елена Перчикова устроилась на работу и получила среднее профессиональное образование, сегодня ей это предложили. Если необходимо, предложим помощь психолога Тасе – за пять лет девочка поменяла пять школ, что вместе с этой конфликтной ситуацией могло оказать на нее тяжелое эмоциональное воздействие, - уточнил Михаил Ведерников.

Он добавил, что Елена Перчикова до сих пор «имеет прописку в Санкт-Петербурге и отказывается даже от временной регистрации, поэтому не все можно сделать за счет бюджета региона».

- К решению вопроса подключится Фонд развития Псковской области, а завтра обсудим возможность помощи с Александром Бегловым (врио губернатора Санкт-Петербурга – Ред.). Но помощь в оформлении документов в обязательном порядке будет оказана, - уточнил он.

Губернатор подчеркнул, что юридическую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы.

-Но в остальном мы будем держать ситуацию под пристальным контролем. Комиссия продолжит свою работу до полного решения конфликта. От себя лично добавлю, что эта история глубоко ранила всех, кто оказался в нее вовлечен. Призываю всех быть терпимее и внимательнее друг к другу, особенно к своим и чудим детям. Легко даются только необдуманные поступки и решения, которые могут привести к тяжелым для окружающих последствиям, - добавил Михаил Ведерников.

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Вначале помогали соседи

Жители деревеньки Томсино жалуются: после визитов журналистов на них ополчился, кажется, весь мир. В социальных сетях всем – от мала до велика – пишут гневные сообщения и даже угрозы. При этом именно односельчане первыми вызвались помогать Перчиковым, приносили овощи со своих огородов, помогали сеном для животных (подробности).

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