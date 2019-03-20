Мать написавшей Путину девочки призналась, что гражданский муж выгоняет ее из дома

- Мне очень-очень плохо, - призналась в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Псков» Елена Перчикова, мама той самой девочки, что написала президенту и попросила мотоблок для вспашки огорода. – Мы расстаемся с гражданским мужем. До 1 апреля он попросил меня и дочь съехать из его дома.

Речь идет про дом в деревне Томсино Себежского района, строение действительно принадлежит гражданскому супругу.

- Мои только личные вещи и скотина, - признается Елена.

Вместе с этим мужчиной они прожили около четырех лет. Он – военный пенсионер, работает там же, в Себежском районе.

- В последнее время отношения, скажем так, теплились… Но вдруг вот так. Возможно, поводом стал снимок Таси, попавший в соцсети, - добавила Елена Перчикова. Это же не его ребенок, он не должен о нем заботиться.

При этом она уверена, что во всей этой истории есть так называемая третья сторона.

- Нашептали злые люди, - говорит она вполголоса. – Это все очень расстраивает. Люди могут неверно расценить поступок ребенка, особенно дети…

Елена сообщила, что жилья, куда можно было бы переехать, а тем более с большим количеством коз, коров, собак и кошек, у нее нет.

- В поиске. Ищу. Звоню, Езжу. Обещали завтра (21 марта – Ред.) помощник Веры Емельяновой (первый заместитель губернатора Псковской области – Ред.) приедет и поедем смотреть жилье по социальному найму.

Пока же они живут под одной крышей. Как признается женщина, «соблюдают нейтралитет».

Кстати, информация о разрыве впервые появилась несколько дней назад на одном из Интернет-сайтов. Женщина, не называющая своего имени, попросила помощи у сообщества фермеров. «Девчата, может кто наведет на светлую мысль... Так выходит, что мне надо собирать вещи и ехать, куда - не знаю. История банальная и простая. Жили вместе почти 3 года, он после смерти жены, вдовец, снова оформлять отношения не стремился. Ну жили и жили, он работает на пилораме, я работаю в больнице. Есть с/х животные, покупала я - так что мне ехать тоже надо с ними. Есть телочка, на выданье, вот вот можно осеменять, есть козы с козлами, молочко в доме, есть птица, гуси, утки, куры - есть яйцо. Продавать скотинку не хочу, вложены и деньги и силы и душа в них...

Сейчас я в каком то ступоре, апатии, не ожидала от человека, которого как я думала я люблю, и который может быть хоть немного меня тоже любит. У меня есть дочка, ей 12 лет, ему не родная. Общий детей нет. Свое решение он озвучил резко, подождал что ли повод, не знаю. Дочка вытворила тут неприятность. Он и озвучил... Выметайтесь... Это не в горстях, не эмоции... Это твердое решение...Ищу значит жилье и работу, могу по с/х животным помогать, могу в больнице работать, санитарочкой или младшей медсестрой (это почти одно и тоже). Могу фасовщицей. Работы не боюсь. Не пью, не курю, мне 42 года...».

По итогам телефонной беседы с Еленой стало понятно, что это сообщение было написано ею. А упомянутое в тексте «дочка вытворила тут неприятность» - это как раз о снимке.

Скрин страницы в интернете, где женщина описывает схожую с Еленой Перчиковой историю.

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