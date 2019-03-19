2019-03-19T11:52:33+03:00
Общество

Наталия Соколова о ситуации с Перчиковыми: В подобных конфликтах дети становятся заложниками амбиций взрослых

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области прокомментировала происходящие в Томсино события
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова настаивает: в истории с Перчиковыми амбиции взрослых сделали жертвой ребенка - двенадцатилетнюю Тасю.Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова настаивает: в истории с Перчиковыми амбиции взрослых сделали жертвой ребенка - двенадцатилетнюю Тасю.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, сопровождает развитие ситуации с семьей Перчиковых из деревни Томсино Себежского района. Елена и ее дочь оказались в центре внимания после серии публикаций журналистов, представивших женщину и девочку жертвами, которым якобы соседи стали угрожать после письма президенту. Однако жители деревни настаивают, что никто никаких угроз в адрес Перчиковых не высказывал, подтверждает это и проверка Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

- История действительно не простая. Она заслуживает внимания специалистов, - сообщила она в беседе с «Комсомольской правдой – Псков».

Омбудсмен подчеркнула, что особое внимание сейчас требуется двенадцатилетней Тасе. Девочка сменила уже пять школ, и сейчас проходит дистанционное обучение.

- Это лишает ребенка возможности социализироваться, жить в коллективе, справляться со сложностями, в том числе, и в общении со сверстниками. Моя задача оказать всестороннюю помощь, чтобы минимизировать психологический урон, нанесенный девочке, если он имеет место быть, - настаивает Наталия Соколова.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка проинформирован о происходящем в Псковской области, о возникновении конфликта и втягивании в эту историю несовершеннолетней девочки.

- На мой взгляд, гораздо больший урон девочке, ее семье, жителям Томсино нанесла шумиха, которую подняли СМИ. Некоторые, кажется, про тактичность и не слышали. Очень жаль, что в подобных межличностных конфликтах дети становятся заложниками отношений и амбиций взрослых, - сказала Наталия Соколова.

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Почему в СМИ не фигурируют старшая дочь Елены и ее гражданский муж, откуда переехала семья и почему ее фамилия значится на сайте судебных приставов (подробности).

Создали специальную комиссию

По поручению губернатора Псковской области в регионе создана специальная комиссия. Ее задача – проанализировать ситуацию с Перчиковыми, разобраться в причинах и попытаться решить имеющиеся проблемы (подробности).

Елене помогут с трудоустройством

18 марта в доме Перчиковых побывала первый заместитель губернатора области Вера Емельянова. Решено помочь Елене с трудоустройством в медучреждение, с получением образования (подробности).

Жители Томсино оказались в осаде

Односельчане Перчиковых пострадали в этой истории не меньше Елены. В их адрес сотни пользователей социальных сетей пишут гневные послания, шлют угрозы. Тех, кто помогал Перчиковым, когда они переселились в Псковскую область, называют «фашистами и террористами» (подробности).

Губернатор дал оценку

Поздно вечером 18 марта свою оценку происходящему дал и глава региона Михаил Ведерников.

- Прежде всего, хочу сказать несколько слов в защиту жителей Томсино из Себежского района. Ситуация дошла до такой точки кипения, что некоторые одиозные личности готовы их чуть ли не демонизировать. Есть факт: первым на помощь семье, которая сообщила о своих трудностях, пришли именно они, - сказал он (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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