2019-03-20T11:24:59+03:00
Общество

Власти Санкт-Петербурга помогут семье Перчиковых из Томсино погасить долги

Об этом губернатор Псковской области договорился с главой Петербурга
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Губенатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи семье Перчиковых из Томсино, власти Петербурга поспособствуют погашению долгов Елены.Губенатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи семье Перчиковых из Томсино, власти Петербурга поспособствуют погашению долгов Елены.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Власти Псковской области предпринимают меры для разрешения проблем семьи Перчиковых, прославившихся в серии публикаций российских СМИ. Началось все с письма двенадцатилетней девочки Таси к президенту и просьбы о покупке мотоблока для мамы, чтобы та могла перекапывать огород не под лопату, а закончилось выяснением отношений между Еленой Перчиковой и соседями, а также обвинениями в угрозах здоровью ребенка.

«Комсомольская правда – Псков» пыталась разобраться в этой непростой истории. Однозначный вывод – скандал не имеет политической окраски, конфликт возник не из-за письма главе государства, а из-за непонимания между соседями.

В разрешение вопроса вмешался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поручил создать специальную комиссию, в ее состав включили представителей образования, здравоохранения, социальной защиты. Их задача разобраться, почему девочка переведена на домашнее обучение, как можно ей помочь социализироваться в группе сверстников. Еще одна задача – помочь Елене Перчиковой с трудоустройством – 14 марта она уволилась по собственному желанию из местной больницы, при этом женщина не имеет медицинского образования, работала санитаркой. Первый заместитель главы региона Вера Емельянова после лично встречи с Перчиковыми предложила пройти Елене специальное обучение и получить образование. Еще одно направление работы – социальная поддержка семьи.

Как уже сообщал псковский губернатор Михаил Ведерников, предложена помощь психологов для двенадцатилетней Таси. Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова пояснила это тем, что за короткий период времени девочка сменила пять школ. Кроме того, она тала жертвой насмешек со стороны сверстников после истории с интимной фотографией, которую Таисия отправила другу в социальных сетях, но страничка оказалась фейковой, вместо парня с Тасей переписывалась такая же двенадцатилетняя девочка.

К разрешению вопроса подключены Фонд развития Псковской области.

Накануне Михаил Ведерников обсудил вопрос с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. «Петербургские власти помогут Перчиковым погасить долги», - сообщили в пресс-службе псковского губернатора.

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Почему к Перчиковым столько внимания

Женщина с двенадцатилетней дочерью переехала из Сакнт-Петебурга летом 2018 года в псковскую деревеньку. Вначале местные жители помогали семье, перечисляли деньги на банковские счета, приносили продукты, сено для скотины, дрова. Соседи помогали отремонтировать надворные постройки (подробности).

СУ СК России по Псковской области опроверг информацию об угрозах

Елена Перчикова сообщила СМИ, что ей угрожают соседи. Звучали даже фразы, будто грозят изуродовать ребенка «от уха до уха». Но проверка СУ СК России по региону не нашла подтверждения этим фактам (подробности).

Губернатор прокомментировал ситуацию с Перчиковыми

Михаил Ведерников после изучения всех материалов заявил, что «эта история глубоко ранила всех, кто оказался в нее вовлечен» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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