2019-09-24T12:44:07+03:00
Общество

Михаил Ведерников: После таких встреч хочется работать с новыми силами

Глава Псковской области поделился своими впечатлениями от встречи со школьниками-победителями акции "Губернаторский дневник"
Василиса Алексеева
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Отличники пили чай с губернатором полтора часа.Отличники пили чай с губернатором полтора часа.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Губернатор Михаил Ведерников на своей странице в инстаграме поделился впечатлениями от встречи с победителями акции "Губернаторский дневник" , которая состоялась в минувшую субботу, стало известно "Комсомольской правде-Псков" из официального аккаунта главы региона в соцсети.

"В очередной раз получил огромное удовольствие от общения с нашими детьми - победителями проекта #ГубернаторскийДневник. Обстоятельные вопросы, разносторонние интересы, отличная успеваемость в школе и серьезные планы на жизнь! - написал глава региона и добавил, что для него "это — дополнительная мотивация продолжать совершенствовать нашу систему образования и дальше, создавая условия для всестороннего развития школьников не только в городах, но и на селе".

Также губернатор выразил признательность родителям и учителям за поддержку и внимание к ребятам.

"Убежден, за ними - будущее нашего региона и нашей страны!!! После таких встреч хочется работать с новыми силами. Эти дети заслуживают счастливого будущего в родном регионе!!! Работаем!!"! - отметил Михаил Ведерников.

Свое сообщение Михаил Ведерников подкрепил большим количеством фото и видео со встречи.

КОНКРЕТНО

Акция "Губернаторский дневник" прошла в регионе в шестой раз. Ее проводит "Комсомольская правда-Псков" совместно с администрацией Псковской области, региональным комитетом по образованию. Мы отбираем школьников, которые получили самое большое количество пятерок в триместрах, а губернатор затем приглашает отличников вместе с родителями в гости, в свой кабинет, в здании на Некрасова. В этом году на чай к главе региона были приглашены 12 отличников из Псков, Великих Лук и четырех районов области.

Полный репортаж о том, как прошла эта встреча, читайте ЗДЕСЬ.

Больше фото со встречи ЗДЕСЬ.

Подробнее о победителях акции по итогам первого триместра можно узнать - ЗДЕСЬ, второго триместра - ЗДЕСЬ, третьего триместра - ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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