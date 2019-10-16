2019-10-16T16:06:48+03:00
Общество

А вы уже придумали командный стиль для «Маленького чемпиона»?

В рамках спортивного фестиваля «Комсомолка» проводит сразу несколько конкурсов
Алиса Солнцева
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"Маленький чемпион" становится для псковичей настоящим семейным праздником."Маленький чемпион" становится для псковичей настоящим семейным праздником.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Меньше месяца остается до семейного фестиваля «Маленький чемпион», который состоится 10 ноября. Самое время начинать подготовку! Сотни людей соберутся на одной площадке: малыши и их родители, сестренки и братишки, дедушки и бабушки, друзья и даже соседи.

Ведь нужно показать, что вы команда, одна большая и дружная семья? Пора поразмыслить над командным стилем. «Комсомолка» традиционно организует сразу несколько конкурсов: и для малышей, и для пап, и для всей команды. На «Маленького чемпиона» приходят «цветочки», «морячки», «лимончики», «пчелки», «миньоны». Чем удивят псковичи этой осенью, скоро увидим.

Пора придумывать образы и готовить костюмы, рисовать стенгазеты и придумывать кричалки. Жюри оценит креативность идеи, качество исполнения и количество человек, пришедших поддержать маленького спортсмена. Победителей наградят на фестивале 10 ноября.

Подробности конкурса и условия участия смотрите в ПОЛОЖЕНИИ.

КСТАТИ

Регистрация на спортфестиваль «Маленький чемпион» в самом разгаре. В каждый номер газеты мы помещаем купон регистрации. Как проходит забег малышей, читайте ЗДЕСЬ.

Также «Комсомолка» разузнала у первого зарегистрировавшегося участника, как семья готовится к соревнованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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