А вы уже придумали командный стиль для «Маленького чемпиона»?

Меньше месяца остается до семейного фестиваля «Маленький чемпион», который состоится 10 ноября. Самое время начинать подготовку! Сотни людей соберутся на одной площадке: малыши и их родители, сестренки и братишки, дедушки и бабушки, друзья и даже соседи.

Ведь нужно показать, что вы команда, одна большая и дружная семья? Пора поразмыслить над командным стилем. «Комсомолка» традиционно организует сразу несколько конкурсов: и для малышей, и для пап, и для всей команды. На «Маленького чемпиона» приходят «цветочки», «морячки», «лимончики», «пчелки», «миньоны». Чем удивят псковичи этой осенью, скоро увидим.

Пора придумывать образы и готовить костюмы, рисовать стенгазеты и придумывать кричалки. Жюри оценит креативность идеи, качество исполнения и количество человек, пришедших поддержать маленького спортсмена. Победителей наградят на фестивале 10 ноября.

Подробности конкурса и условия участия смотрите в ПОЛОЖЕНИИ.

КСТАТИ

Регистрация на спортфестиваль «Маленький чемпион» в самом разгаре. В каждый номер газеты мы помещаем купон регистрации. Как проходит забег малышей, читайте ЗДЕСЬ.

Также «Комсомолка» разузнала у первого зарегистрировавшегося участника, как семья готовится к соревнованиям.