Самые творческие командные газеты в поддержку маленьких чемпионов отметят призами

«Комсомольская правда-Псков» в семейном спортивном празднике «Маленький чемпион» болеет за всех малышей вышедших на дорожки для забегов. Мы поддерживаем стремление мам и пап вдохновить на хорошие результаты своих любимых спортсменов, поэтому проводим конкурсы, в которых награждаем призами за активность, сплоченность и креативность. Одним из таких конкурсов является «Конкурс командных газет». К нему также, как и к конкурсу «Командный стиль», надо подготовиться заранее. Взрослым надо придумать плакаты в поддержку своих спортивных крох. Каким должен быть этот плакат, решать вам. Мы не ограничиваем вашу фантазию: фото, рисунки, аппликации, коллажи, картины и даже комиксы — все возможно. Главное условие- подготовленный плакат надо зарегистрировать у организаторов на площадке до 11.30. Жюри назовёт победителей во время праздника 10 ноября. Ждём ваши творения, но прежде чем начать работу над плакатом, прочитайте положение о конкурсе.

КСТАТИ

На забеги мы записываем малышей от 6 месяцев до 2 лет. Купон-заявка выходит каждую среду в свежем номере «Комсомольской правды-Псков». Что нужно сделать с купоном, читайте ЗДЕСЬ. За новостями "Маленького чемпиона", а также списки участников смотрите в нашей группе "ВКонтакте".

КОНКРЕТНО

Семейный праздник «Маленький чемпион» пройдёт в универсальном спортивном комплексе «Олимп» 10 ноября. Начало регистрации в 10.00, забеги начнутся в 10.30.

Как проходит праздник, читайте ЗДЕСЬ.