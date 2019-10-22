2019-10-22T15:42:50+03:00
Общество

Самые творческие командные газеты в поддержку маленьких чемпионов отметят призами

Жюри выберет лучшие стенгазеты, посвященные участникам забегов праздника «Маленький чемпион - 2019»
Василиса Алексеева
Поделиться:
Жюри оценит стенгазеты в поддержку маленьких спортсменов.Жюри оценит стенгазеты в поддержку маленьких спортсменов.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда-Псков» в семейном спортивном празднике «Маленький чемпион» болеет за всех малышей вышедших на дорожки для забегов. Мы поддерживаем стремление мам и пап вдохновить на хорошие результаты своих любимых спортсменов, поэтому проводим конкурсы, в которых награждаем призами за активность, сплоченность и креативность. Одним из таких конкурсов является «Конкурс командных газет». К нему также, как и к конкурсу «Командный стиль», надо подготовиться заранее. Взрослым надо придумать плакаты в поддержку своих спортивных крох. Каким должен быть этот плакат, решать вам. Мы не ограничиваем вашу фантазию: фото, рисунки, аппликации, коллажи, картины и даже комиксы — все возможно. Главное условие- подготовленный плакат надо зарегистрировать у организаторов на площадке до 11.30. Жюри назовёт победителей во время праздника 10 ноября. Ждём ваши творения, но прежде чем начать работу над плакатом, прочитайте положение о конкурсе.

КСТАТИ

На забеги мы записываем малышей от 6 месяцев до 2 лет. Купон-заявка выходит каждую среду в свежем номере «Комсомольской правды-Псков». Что нужно сделать с купоном, читайте ЗДЕСЬ. За новостями "Маленького чемпиона", а также списки участников смотрите в нашей группе "ВКонтакте".

КОНКРЕТНО

Семейный праздник «Маленький чемпион» пройдёт в универсальном спортивном комплексе «Олимп» 10 ноября. Начало регистрации в 10.00, забеги начнутся в 10.30.

Как проходит праздник, читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Проект "Маленький чемпион"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Псков вошел в топ-20 лучших городов России для осенних путешествий
Билайн удвоил безлимит в новых тарифах
Где отпраздновать Новый год 2020 во Пскове
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
50 тысяч рублей лишилась псковичка при покупке автомобиля
В Псковской области стало меньше должников за вывоз мусора
Псковские дачники неохотно идут на контакт с компанией «Экопром»
Полмиллиона жителей Псковской области пользуются услугами «Экопрома»
Почти 5,5 тысяч юрлиц из Псковской области не заключили договор на вывоз мусора
Псковские бизнес-клиенты Tele2 чаще путешествуют в Петербург
Спектакль-путешествие по белой сказке "Тысячелистник" покажет французский театр в Пскове
"Лада Приора" слетела с моста в Великолукском районе
Пскович украл куртку и кошелёк у горожанина, который праздновал с друзьями начало отпуска
На региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards три события Псковской области получили призы
Псковская область будет расширять сотрудничество с Австрией
Бездомный из Невельского района отправится в колонию за хранение марихуаны
Псковичка окажется на скамье подсудимых за махинации с iPhone
Ярмарочный комплекс на 320 торговых мест в виде крепости планируют построить во Пскове
Прохожие нашли труп женщины у магазина в Великих Луках
В Опочке пенсионерка на Chery сбила девочку
Средняя зарплата сотрудников Великолукского агрохолдинга с начала осени возросла почти до 50 тысяч
Стало известно, какой магазин откроется на месте гипермаркета SPAR в псковском «Акваполисе»