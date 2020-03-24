Пересчитали «зимние» пятерки: объявляем победителей акции «Губернаторский дневник» во втором триместе

Знаем, знаем, вам пришлось немного подождать, чтобы узнать итоги акции «Губернаторский дневник» в зимнем триместре 2019/2020 учебного года. Второй триместр, как водится, самый длинный и тяжелый.

Многие ребята сошли с дистанции, но нашлось немало тех, кто решил испытать удачу в нашем конкурсе, не побоялся проиграть. Свои табели с отличными оценками прислали около тридцати учащихся из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Пустошкинского, Островского, Красногородского, Усвятского, Порховского районов. Вместе ребята заработали почти 4000 пятерок. Как и в первом триместре, итоги работы своих учеников прислали Пустошкинский центр образования, средняя школа № 7 им. В. Н. Пушкарева из Островского района, Покровская школа из Красногородского района и другие образовательные учреждения региона.

Среди учащихся 2-4 классов самое большое количество пятерок заработал второклассник Лев Небейголова из средней школы им. В. Н. Пушкарева Островского района. В первом триместре Льву не повезло, он отстал от победителя буквально на пару пятерок. Зато в этом триместре удача была на его стороне. За три зимних месяца он получил 230 оценок «отлично».

Среди учеников 5-7 классов самой прилежной оказалась Анастасия Дроздова - учащаяся шестого класса Псковского педагогического комплекса. В ее зачете 141 пятерка.

В группе старшеклассников 8-11 классов, которые активно готовятся к испытаниям в 9 и 11 классах - ОГЭ и ЕГЭ, самыми активными оказались восьмиклассники и десятиклассники. В этой группе мы объявляем сразу двух победителей: восьмиклассниц из областного центра и из района. Почему так получилось? Мы уже посчитали пятерки и выявили победительницу - Полину Лесоклинскую из восьмого класса Естественно-математического лицея № 20 города Пскова. Она уже не в первый раз пыталась взять олимп в нашей акции, и вот терпение и труд принесли долгожданный результат. Об этом мы написали с самого утра, когда думали, что 133 пятерки - самый высокий результат среди старшеклассников. Но чуть позже мы обнаружили на электронной почте еще одно письмо с бланками, затерявшееся в общем потоке (просим внимательно относиться к правилам заполнения темы: «Губернаторский дневник_фамилия участника».) Итак, мы объявляем еще одну победительницу среди учеников 8-11 классов - Амину Васильеву. Амина - ученица Покровской средней школы Красногородского района. Девочка очень хотела победить и набрала в зимнем триместре 182 отметки "отлично".

Ну и в четвертой номинации, среди победителей прошлых лет, больше всего самых высоких оценок получила ученица псковского лицея «Развитие» Арина Савицкая. Наши постоянные читатели и те, кто пристально следит за акцией «Губернаторский дневник», наверняка помнят Арину как активную, спортивную девушку. С ее подачи в нашей акции состоялось несколько ярких спортивных встреч, в которых принимал участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников (подробности). Восьмиклассница заработала 231 пятерку.

В ближайшее время мы поближе познакомим вас с победителями второго триместра. Следите за нашими публикациями на сайте «КП» и в группе «Губернаторского дневника» «ВКонтакте».

КСТАТИ

Центр детского отдыха и оздоровления в этом году снова порадует победителей акции путевками в летние оздоровительные лагеря Псковской области. В прошлом году практически все наши отличники-финалисты бесплатно отдохнули по путевкам Центра.

Присоединяйтесь к акции

«Губернаторский дневник» продолжается, и еще не поздно присоединиться к состязанию в последнем учебном триместре, заработать больше всех пятерок и отправиться на чаепитие с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В каждом триместре «Комсомолка» выявляет новую четверку победителей: среди учеников 2-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов и среди победителей прошлых лет. Итого 12 ребят в конце года получают возможность пообщаться с главой региона, а летом - отправиться в детский лагерь.

Первый бланк «Губернаторского дневника» выйдет в свежем номере «Комсомольской правды» от 25 марта. Газету можно найти в сетях «Магнит», «Пятерочка», в супермаркетах «Лента», «Империал», в киосках «Пресса», почтовых отделениях города. Также газету можно приобрести у нас в отделе распространения по адресу: Пароменская, д. 21\33, на 1-м этаже здания.

Подробнее об условиях участия читайте здесь и присоединяйтесь!

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