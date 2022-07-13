Псковичам пришелся по душе новый фонтан в Ботаническом саду

новый фонтан в Ботническом саду

Фонтан в Ботаническом саду Пскова этим летом потерпел большие изменения. Ему вернули первозданный, исторический вид и подсветку. «Комсомольская правда в Пскове» провела опрос среди своих читателей по поводу нового облика фонтана.

Оказалось, что большинство опрошенных довольны проделанной работой. Другая часть проголосовавших посчитала, что фонтану необходимо больше цветов, нежели как в историческом варианте. Были и те, кто посчитал, что надо было оставить фонтан серым и без подсветки, другие за то, чтобы вернуть ему старые яркие цвета.

«А мне старый больше нравится. Более "детский" и яркий. Праздничный. Этот какой-то слишком серый не смотря на подсветку. Как будто на гранитную плиту тупо красный фонарик направили.Тем более что подсветка для вечернего времени, а днём как? Но! "В живую" я его ещё не смотрел, только с фото», – рассказал читатель «КП-Псков» Михаил Бураев. Кроме того, псковичи начали вспоминать, каким был фонтан в середине 20-го века.

Источник: https://pastvu.com/ 1966 год.

Как уже говорилось, исторически фонтан и был серого цвета, к вечеру он освещался изнутри, меняя цвета каждые три минуты. Освещением фонтана занимался Александр Логинов. Он же является создателем цветных фонтанов в Таллине и Великих луках.

На фотографиях 1977-1978 годов уже можно посмотреть на фонтан в цвете.

https://pastvu.com/

Читатель газеты «Комсомольская правда» Валерий Мадэко поделился уникальными фотографиями псковского фонтана середины 20 века. По его словам, данные фотографии были использованы в журнале для иностранцев.

Фото: Валерий Мадэко

Фото: Валерий Мадэко

Ранее сообщалось, о старте работы обновленного фонтана в Ботаническом саду в Пскове.

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