Бешеный волк и закормленный медведь: охотовед рассказал истории о нападениях хищников на людей в Псковской области

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Встретить дикое животное в лесах Псковской области практически невозможно. Несмотря на рекордное количество добытых волков за сезон, заселение медведей в ранее никогда не интересующие их места и спокойную жизнь рысей без наличия врагов на территории региона, резонансные случаи о их нападениях на человека не будоражат общественность.

Но так было не всегда. Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ вспомнил два случая встречи дикого животного с человеком, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Я бы и сам не проч встретить волка в лесу, посмотреть ему в глаза и "пожать лапу", но за всю мою жизнь это так и не представилось возможным», – начал рассказ Андрей Горкунов.

Последнее зафиксированное в Псковской области нападение волка на человека с неприятным исходом произошло в 2015 году. Охотник встретился с волком, но не успел добить его. Хищник вцепился в мужчину. В последствии результаты анализов показали наличие бешенства у животного. Мужчине пришлось пройти курс лечения.

В 2017 году охотникам пришлось истребить медведя, встретившегося с человеком. Причиной такого жестокого решения стала человеческая доброта. Заметив в лесу логово медведя, люди решили подкормить хищника. Это вошло косолапому в привычку. Когда еды стало не хватать, он разозлился и решил напасть на человека.

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