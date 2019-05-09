Салют на День Победы-2019 в Пскове продлится около 10 минут
Салют на День Победы-2019 в Пскове продлится около 10 минут. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, организует пиротехническое действо московская фирма.
Салют начнется в половину одиннадцатого вечера. Запускать его по традиции будут с левого берега реки Великой. Отличной точкой обзора может стать Ольгинский мост, противоположная набережная главной водной артерии Пскова. Хорошо будет видно салют и с моста 50-летия Октября.
КСТАТИ
Празднование дня Победы в Пскове началось с парада на площади Ленина. Всех собравшихся с праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. После этого состоялось шествие ветеранов и акции «Бессмертный полк» по Октябрьскому проспекту.
КОНКРЕТНО
Фоторепортажи Дарьи Хватковой с парада Победы и шествия ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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