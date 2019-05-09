2019-05-09T20:28:27+03:00
Общество

Салют на День Победы-2019 в Пскове продлится около 10 минут

Организует пиротехническое действо фирма из Москвы
Виталий Суриков
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Фейерверк в Пскове продлится от 7 до 10 минут.Фейерверк в Пскове продлится от 7 до 10 минут.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Салют на День Победы-2019 в Пскове продлится около 10 минут. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, организует пиротехническое действо московская фирма.

Салют начнется в половину одиннадцатого вечера. Запускать его по традиции будут с левого берега реки Великой. Отличной точкой обзора может стать Ольгинский мост, противоположная набережная главной водной артерии Пскова. Хорошо будет видно салют и с моста 50-летия Октября.

КСТАТИ

Празднование дня Победы в Пскове началось с парада на площади Ленина. Всех собравшихся с праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. После этого состоялось шествие ветеранов и акции «Бессмертный полк» по Октябрьскому проспекту.

КОНКРЕТНО

Фоторепортажи Дарьи Хватковой с парада Победы и шествия ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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