«Медовый фестиваль-2019» в Пскове собирает гостей 17 августа

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-16T17:52:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодный «Медовый фестиваль» ждёт гостей в Детском парке Пскова в субботу, 17 августа. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, псковичей ждут семь разнообразных площадок, где можно будет не только приобрести натуральный мёд, но и весело провести время всей семьёй.

На празднике каждый найдёт занятие себе по душе. Центральная площадка порадует выступлениями артистов из разных уголков региона. Интерактивная программа не даст заскучать, а выступления четвероногих гостей праздника не оставят равнодушным даже самого взыскательного зрителя. В Детском парке 17 августа юных посетителей ждут мастер-классы и игры, а их родителей — акции и розыгрыши подарков.

Мероприятие начнётся в 10 утра и завершится к 18 часам вечера. Подробную программу «Медового фестиваля-2019» можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU