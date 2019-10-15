2019-10-15T11:06:30+03:00
Общество

Главные темы недели: новенькие ФАПы, «точки роста» на Талабах и 10 миллиардов на соцразвитие

Журналисты подготовили традиционный обзор деятельности губернатора Псковской области за минувшую неделю
Егор ТИМОФЕЕВ
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С рабочим визитом Михаил Ведерников побывал в Москве и на Талабских островах.С рабочим визитом Михаил Ведерников побывал в Москве и на Талабских островах.
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На прошедшей неделе для районных медицинских учреждений состоялось знаковое событие. Восемь больниц по национальному проекту «Здравоохранение» получили фельдшерско-акушерские пункты. По словам губернатора региона, новая техника позволит безотлагательно оказывать качественную медпомощь жителям малых населённых пунктов. Для этого в передвижных медицинских кабинетах есть всё необходимое (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ).

Другим важным событием недели стало совещание по вопросам подготовки собственной программы социально-экономического развития. Рабочая встреча, в которой принял участие Михаил Ведерников, прошла в столице под председательством Дмитрия Медведева. Уже известно, что по итогам совещания Псковская область получит 10 миллиардов рублей на осуществление проектов. Однако окончательный вариант программы региону ещё предстоит защитить в правительстве России в конце месяца.

Побывал Михаил Ведерников на минувшей неделе и на Талабских островах. Там губернатор пообщался с местными жителями, ознакомился с их проблемами и озвучил планы по улучшению качества жизни и привлечению туристов и паломников на остров. По словам губернатора, в результате работы Талабы должны стать одной из «Точек роста».

КСТАТИ

Именно на прошедшей неделе исполнилось два года со дня вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области. На этот пост главу региона 12 октября назначил президент страны. Особенных торжеств в этом году не проходило, Михаил Ведерников полностью посвятил себя работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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