Вице-губернатор Псковской области поручил ускорить ремонт памятника «Купол»
Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил ускорить ремонт монумента в Черехе в память о 6-й роте. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» вице-губернатор проконтролировал благоустройство территории у «Купола» и оценил объем выполненной работы.
В ближайшее время площадку у памятника подключат к подстанции, так у монумента появится освещение. В скором времени планируют разработать постоянную схему подключения подсветки памятника к электросетям.
Представители подрядной организации сообщили, что строители несколько отстают от графика. Василий Осипов подчеркнул важность завершения реконструкции в установленный срок и поручил ускорить темпы работ на объекте.
Фото: пресс-служба АПО. 1 марта - день памяти 6-й роты.
Напомним, капитальный ремонт монумента – один из ключевых пунктов плана мероприятий по подготовке к 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
В план подготовки и проведения памятной даты вошли десятки мероприятий, в том числе социальная поддержка близких и родственников десантников 6-й роты, установка бюстов воинов-десантников.
Возможно, в памятную дату Псков посетят президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU