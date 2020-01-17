2020-01-17T09:44:37+03:00
Общество

Вице-губернатор Псковской области поручил ускорить ремонт памятника «Купол»

Подрядчик отстает от графика работ
Алиса Солнцева
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Восстановление "Купола" началось осенью 2019 года.Восстановление "Купола" началось осенью 2019 года.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил ускорить ремонт монумента в Черехе в память о 6-й роте. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» вице-губернатор проконтролировал благоустройство территории у «Купола» и оценил объем выполненной работы.

В ближайшее время площадку у памятника подключат к подстанции, так у монумента появится освещение. В скором времени планируют разработать постоянную схему подключения подсветки памятника к электросетям.

Представители подрядной организации сообщили, что строители несколько отстают от графика. Василий Осипов подчеркнул важность завершения реконструкции в установленный срок и поручил ускорить темпы работ на объекте.

Фото: пресс-служба АПО. 1 марта - день памяти 6-й роты.

Фото: пресс-служба АПО. 1 марта - день памяти 6-й роты.

Напомним, капитальный ремонт монумента – один из ключевых пунктов плана мероприятий по подготовке к 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В план подготовки и проведения памятной даты вошли десятки мероприятий, в том числе социальная поддержка близких и родственников десантников 6-й роты, установка бюстов воинов-десантников.

Возможно, в памятную дату Псков посетят президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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