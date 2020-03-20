У китайца, находящегося на карантине в Псковской области, коронавирус не выявлен
У жителя Китая, который путешествовал по Европе и России на автомобиле и был остановлен великолукскими дорожными полицейскими, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщает информационный центр Псковской области.
Гражданин Китайской Республики по-прежнему находится на карантине, который продлится 14 дней.
По последней информации на 20 марта, в инфекционной больнице находятся 96 человек, у 13 из них подозрение на коронавирус. Экспресс-тест показал положительный результат только у троих псковичей (подробности). Кроме того, появилась новая информация о бабушке, которая отказывалась от госпитализации (подробности).
- Вчера вечером суд оперативно принял решение о её принудительной изоляции. Утром, после переговоров, женщина добровольно открыла дверь врачам. Она находится в инфекционном отделении. Необходимые тесты сделаны. Ждём результаты, - сообщает оперативный штаб.
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ИСТОЧНИК KP.RU