В Порховском районе состоялся профилактический рейд

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:54:26+03:00

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Сегодня, 5 мая, сотрудник отдела МЧС Псковской области провел рейд в Порховском районе.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, чтобы каждый человек мог предотвратить трагедию и обезопасить себя и своих близких. А так же, ознакомили с пожароопасной обстановкой на территории Порховского района.

Пожары и гибели людей - основные проблемы сегодняшнего дня. До сих пор Псков скорбит о трехлетней Варе, утонувшей в СНТ Кебь и двух 15-летних девочках, тела которых обнаружили в водоеме Острова.

В ходе рейда жителям Порховского района раздали памятки о мерах пожарной безопасности в быту и листовки на тему: «Меры пожарной безопасности в весенне-летний период».

Ранее мы рассказали и показали, как самолет патрулирует лесной массив и предупреждает лесные пожары. Но каждый человек должен самостоятельно нести ответственность за распространение огня в пожароопасный период.

В рамках рейда соблюдались все меры предупреждения распространения коронавируса, ограничен прямой контакт с гражданами, сотрудник МЧС имел при себе средства индивидуальной защиты, а листовки распространял по почтовым ящикам и на информационных стендах.

Напомним, в Псковской области за предыдущие сутки, 4 мая, выявлено 1163 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU