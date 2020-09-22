Псковичи жалуются: «Раньше октября отопительного сезона не жди»

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Многие псковичи в Instagram-аккаунту губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жалуются, что в квартирах очень холодно.

"Уже с насморком и температурой. Когда все переболеем - только тогда включат [отопление], а потом ограничения в связи с приростом", - пишут псковичи и недоумевают. Как же так? "Вы ведь говорите, что нужно не допускать рост заболеваемости?".

При этом нужно отметить, что в регионе наблюдается рост заболевамости ОРВИ. В регионе эпидемический порог превышен на 12,6%.

Одна из псковичек выразила непонимание о каком отоплении может идти речь, когда на улице почти 20 градусов. Ей ответили, что "по ощущениям 12 градусов, которые уже ничего не нагреют". Ранее мы писали о том, почему так сильно различается +18 градусов летом и осенью.

Многие отмечают, что отопление раньше 28 сентября не включат. "У нас город как всегда к отопительному сезону не готов". А некоторые и вовсе с опаской предполагают, что "раньше октября начало [отопительного сезона] и не жди".

Появилась в комментариях даже жалоба на замерзающих в детском саду деток. Оказалось, что проблема на самом деле есть, но ее быстро решить не получится.