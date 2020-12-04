Следственный эксперимент проведут в Невеле по делу убитого пса Пифа

Фото: Instagram-аккаунт Галины Паскевич

Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве овчарки Пифа проведут в Невеле, рассказала хозяйка пса Галина Паскевич в своём Instagram-аккаунте.

«Еду на следственный эксперимент в Невель. Руки не опустили, дело не бросили. Преступник должен быть наказан», – отметила она.

Летом один из жителей деревни Сигово жестоко убил собаку Галины. Происшествие вызвало широкий резонанс и было взято на контроль губернатором. Несмотря на это, как недавно говорила хозяйка убитой собаки, дело почти не сдвинулось. Мужчина, убивший Пифа, постоянно меняет показания и пытается запутать следствие.

Недавно Галина нашла в псковском приюте маленькую копию своего друга. Когда щенок приехал к ней, она рассказала о том, чем они похожи с Пифом и поделилась фотографиями.