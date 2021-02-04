Для съемок фильма «Плакать нельзя» Псков превратится в Норвегию

Фото: Алексей Ильвес

В Пскове на Советском мосту идут съемки норвежских эпизодов фильма «Плакать нельзя». Об этом сообщает корреспондент "Комсомольской правды в Пскове".

Съемочная площадка фильма "Плакать нельзя" ненадолго приехала в Псков. Специально для этого администрация частично перекрыла проезд по Советскому мосту. Золотая набережная вновь оказалась в центре внимания.

На этот раз сцена кино, снятая в Пскове, должна показать события из снежной Норвегии. Самое интересное, что одним из интересных исторических фактов является и то, что в Норвегии "плакать" запрещено законодательно.

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