Александр Седунов напомнил о важности проведения акции «Губернаторский дневник»

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Подходят к концу дни для сдачи бланков участников акции «Губернаторский дневник». В этом году в восьмой раз школьники Псковской области со 2-11 класс соберут свои «пятерки» из журнала, чтобы побороться за место на чаепитии отличников у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов напомнил о том, что для школьников региона ежегодно организуются поощрительные меры в целях поддержки интереса к образовательной деятельности. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 мая.

«Традиционно мы реализуем различные конкурсы и поощрения для детей, которые отлично учатся. Это и отдых в летних оздоровительных лагерях Псковской области, это возможность посещения кванториума или музеев, мероприятий, разрешенных на сегодняшний день. Это важно для того, чтобы дети получили некий подарок за свои хорошие оценки» - сообщил Александр Седунов.

Акция «Губернаторский дневник» проходит на площадке «Комсомольской правды в Пскове» при поддержке комитета по образованию и администрации Псковской области. Ответы на все вопросы по акции можно найти в официальном сообществе «Губернаторский дневник в Псковской области» ВКонтакте.

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