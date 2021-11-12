Для чего был снят нашумевший ролик с воздушной гимнасткой на фоне Псковского собора, рассказала автор видео

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Сегодня пользователи соцсетей осудили псковскую 18-летнюю Чемпионку России по воздушной гимнастке Виолетту Африкантову за ролик для Instagram и фотографию, снятые около Ольгинской часовни с видом на Псковский кремль. Автором идеи ролика стала тренер из Пскова Олеся Мамедова, которая специально для «Комсомольской правды в Пскове» рассказала, для чего был снят нашумевший ролик.

Какой смысл вы вкладывали в создание ролика?

– Совсем недавно пилонный спорт в нашей стране признали официальным видом спорта. И с недавнего времени мы являемся официальной федерацией пилонного спорта в нашем регионе. Пилонный спорт и воздушная акробатика идут рука об руку. И для популяризации этих направлений мы решили сделать и выложить ролик, который бы показал красоту нашего города и красоту нашего вида спорта.

Почему именно на таких снарядах вы решили поднять гимнастку над землей?

– Поскольку установка пилона вызывает технические сложности, мы воспользовались такими снарядами, как воздушное кольцо и воздушное полотно.

На улице уже не лето, как спортсменка справлялась с холодом?

– Как только сделана была первая связка, мы надевали на спортсменку куртку и теплую обувь, отогревали в машине. Замерзнуть мы ей не дали. Все сделали максимально так, чтобы нашей Виолетте было комфортно и безопасно в первую очередь.

Ранее мы рассказывали, что внимательные зрители заметили пар изо рта девушки во время выполнения упражнений, поэтому факт того, что на улице в момент съемки было холодно – не отнять. Сама Виолетта Африкантова подтвердила kp.ru, что совершенно не замерзла и, кроме перерывов в съемках и мата, постеленного под местом подъема снаряда, спортсменка была уверенна в себе и знала, что будет делать. В описании видео в социальных сетях спортсменки обратили внимание на то, что все трюки были сделаны профессионалом и без специальной подготовки их выполнять не нужно.

Экстремальное видео стало небольшим перфомансом, есть ли в планах идеи для новых роликов?

– Мы планируем еще записывать видео с подобными снарядами, чтобы вновь представить наш город и наш вид спорта. Поэтому это не последнее видео и мы найдем выход, и у нас получится снять подобное видео с использованием пилона.

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