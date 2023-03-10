На 5,5 лет осудили стрелявшего по городскому автобусу мужчину в Пскове

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10 марта в Пскове состоялся суд по уголовному делу о расстреле городского автобуса. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из собственных источников. Инцидент произошел вечером 29 октября 2022 года, когда неизвестный открыл стрельбу по городскому автобусу №4.

Виновника происшествия, чьими руками были произведены выстрелы, правоохранительные органы установили быстро. Им оказался 21-летний молодой человек. Его оружием в тот день оказался страйкбольный пневматический пистолет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Виновному грозил штраф не менее 500 тысяч рублей или возможное лишение свободы сроком до 7 лет. Контроль за ходом расследования взяла на себя прокуратура Псковской области.

Согласно информации из собственных источников, 10 марта 2023 года перед оглашением окончательного решения по делу, подсудимый покаялся в зале суда. «Полностью признаю свою вину. Прошу строго не наказывать и не отсылать далеко от семьи», – произнес молодой человек на последнем слове.

Суд назначил виновнику инцидента наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и обязал возместить причиненный ущерб в 50 тысяч рублей за разбитые в автобусе окна. Подробности исхода дела уточняются.

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